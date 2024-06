Krowa zjadła drogi dodatek. Znaleźli go 50 lat później

Rolnik z Wielkiej Brytanii zgubił w latach siedemdziesiątych prawdziwy skarb. 50 lat później drobiazg został odnaleziony. Prawdopodobnie zjadła go krowa.

Skarb, o którym mowa, to zegarek. Pan James Steele kupił sobie Rolexa w 1950 roku z okazji 21 urodzin. Zegarek kosztował go wtedy 100 funtów (dziś to 4500 funtów, czyli ok. 23 tysięcy złotych). Było to spełnienie marzeń młodego rolnika.

Po ponad 20 latach noszenia – także podczas pracy z bydłem – bransoleta zegarka się poddała. Pech chciał, że było to akurat podczas karmienia. Rolnik szukał zegarka, ale niestety go nie znalazł.

Musiał pogodzić się ze stratą. Postanowił zacisnąć pasa i kupić sobie kolejnego Rolexa, by ukoić ból serca.

Krowa zjadła zegarek za 23 tysiące złotych

Dziś pan Steele ma 95 lat. I dwa Rolexy! Przy czym jeden z nich musiał przebyć niesamowitą podróż.

Zegarek wrócił do właściciela przypadkiem. Rodzina rolnika wciąż mieszka w tym samym miejscu i wciąż hoduje bydło. Syn pana Steele zgodził się, by pastwisko przeszukał z wykrywaczem metali Liam King. Pasjonat nastawił się na stare monety, ale żadnej nie znalazł. Za to wyciągnął z błota 70-letni zegarek o nieocenionej wartości sentymentalnej dla właściciela pastwiska.

Szybka analiza błota, jaką przeprowadzili obecni na miejscu rolnicy i poszukiwacz skarbów wskazuje, że zegarek został zjedzony przez jedną z krów. Bez uszkodzeń przeszedł przez jej układ pokarmowy i wylądował w placku. Przeleżał 50 lat otoczony kupą, która powoli zarastała trawą i łączyła się z glebą.

Zegarek jest w zaskakująco dobrym stanie i nie ma na nim śladów rdzy. Możliwe, że po porządnym wyczyszczeniu i ponownym nasmarowaniu znów będzie działać. Myślę, że żaden smartwatch nie przeżyje takiej przygody.

