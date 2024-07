Brytyjscy naukowcy z ważnym odkryciem. Pomogą wielu dziewczynom

Naukowcy z Wielkiej Brytanii dowiedli, że geny mogą pośrednio wpływać na wiek, w którym dziewczynki mają pierwszą miesiączkę. Jest to ważne odkrycie, ponieważ pomoże we wczesnej diagnozie i leczeniu przypadków przedwczesnego dojrzewania.

Badanie przeprowadzone w Cambridge to jak podaje portal Science Daily największa dotąd analiza przeprowadzona na DNA pobranym od około 800 000 kobiet z Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Na tej podstawie naukowcy znaleźli ponad 1000 wariantów w postaci małych zmian w DNA, które wpływają na wiek pierwszej miesiączki. Ponad połowę z nich udało się zaobserwować po raz pierwszy. Ale ważniejsze jest kolejne odkrycie. Około 45% wariantów wpływało na dojrzewanie pośrednio, poprzez zwiększenie przyrostu masy ciała we wczesnym dzieciństwie.

Wcześniejsza diagnoza

Dojrzewanie płciowe u dziewcząt objawiające się miesiączkowaniem występuje zazwyczaj między 10 a 15 rokiem życia. Ostatnie dziesięciolecia wskazują jednak, że proces ten potrafi się zaczynać coraz wcześniej, co może być groźne dla zdrowia młodych kobiet. To chociażby kwestia większego ryzyka takich chorób jak cukrzyca typu 2 czy niektórych nowotworów. Wcześniejsze dojrzewanie płciowe prowadzi także u dziewcząt do wyższych wskaźników nadwagi i otyłości w wieku dorosłym.

W sumie badacze wykryli sześć genów, które znacząco wpływają na czas dojrzewania płciowego. Co ciekawe, choć zostały one wykryte u dziewcząt, często mogą mieć taki sam wpływ na dojrzewanie u chłopców. Jak wskazują naukowcy, obecnie, gdy do lekarza zgłaszają się dzieci w wieku nawet 7 lub 8 lat z problemem zbyt wczesnego dojrzewania, oferuje się im specjalne blokery, które mają to opóźnić. Terapia jednak jest podejmowana gdy cały proces się już rozpocznie. Możliwość wczesnego i łatwego zdiagnozowania takich przypadków będzie więc bardzo pomocne. Także w sytuacji, gdy dojrzewanie będzie mocno opóźnione.

