Korzystasz z aplikacji randkowych? Powinienieś o tym wiedzieć

Aplikacje randkowe zawsze posługiwały się specyficznym językiem i skrótami. Okazuje się, że teraz to się zaczyna zmieniać.

Aplikacje randkowe w XXI wieku wprowadziły zupełnie nowy słownik akronimów i wyrażeń. Kto korzysta ten wie, co oznacza GOSH (dobre poczucie humoru), WTML (chciałbym się spotkać) lub NSA (bez zobowiązań).

Według statystyk Ofcom, opublikowanych w styczniu, więcej niż jeden na 10 dorosłych Brytyjczyków korzysta z internetowych serwisów randkowych. Samego Tindera używa 2,49 miliona dorosłych.

Rozwój tego typu aplikacji przyniósł nowy język, w którym wielu młodych samotnych ludzi wyjaśnia, czego szuka w życiu posługując się tymi zlepkami dużych liter.

Teraz jednak to się zaczyna zmieniać. Dla wielu osób akronimy te wydają się być nieczytelne. Zwłaszcza dla tych starszych, którzy nie wychowali się w internecie. Niektórzy twierdzą nawet, że skróty te mogą "odpychać", a nawet "izolować ludzi".

Użycie akronimów powoduje izolację ludzi, którzy nie wiedzą, co one oznaczają. Ktoś, kto spełnia kryteria, ale nie wie co oznacza jakiś akronim, decyduje, że nie będzie sobie tym zawracać głowy i rezygnuje. Lepiej komunikować swoje pragnienia prostym językiem.