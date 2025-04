Bliskie spotkanie z drapieżnikiem? Ten wynalazek wybawi nas z opresji

Chińscy naukowcy spieszą jednak gatunkowi ludzkiemu na ratunek. Robią wszystko co mogą, aby dzięki nauce, spotkania z niedźwiedziami nie kończyły się w sposób tragiczny dla żadnej ze stron. Jak donosi PAP, naukowcy z Chin opracowali urządzenie, które jest w stanie rozpoznać drapieżniki i co więcej, odstraszyć je za pomocą, znanego nam dobrze, gazu pieprzowego.

Cała maszyna jest sterowana przez sztuczną inteligencję. W tym celu model przeszkolono na ponad 600 fotografiach niedźwiedzi, tysiącach zdjęć ludzi oraz antylop. Rozpoznaje nadchodzące niebezpieczeństwo, w postaci zbliżającego się niedźwiedzia, i odstrasza drapieżnika za pomocą kapsaicyny - substancji znajdującej się w gazie pieprzowym. To mieszanka nieprzyjemna dla zwierząt, ale całkowicie dla nich bezpieczna. Może zniechęcić skutecznie zbliżanie się drapieżników do terenów zabudowanych.

Urządzenie to składa się z kamery, komputera, panelu słonecznego i akumulatora oraz psikacza gazu. Akumulator zapewnia działanie mechanizmu nawet do 30 dni. Jeśli chodzi o cenę, to jest ona w zasięgu przeciętnego podróżnika - koszt całości to ok. 65 dolarów.