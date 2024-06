Mają wsparcie Billa Gatesa. Robią coś prostego i przełomowego zarazem

Bill Gates wsparł startup, który może zredukować ilość gazów cieplarnianych, jakie trafiają do atmosfery. Co ważne – robi to za grosze.

Graphyte twierdzi, że jest w stanie łatwo zapobiec emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Robi to za grosze w porównaniu do firm próbujących wciągać CO 2 z atmosfery pod ziemię, łatwo w porównaniu do hodowli wodorostów w farmach oceanicznych i błyskawicznie na tle świeżo posadzonych lasów. To może być rewolucja. Firma ma wsparcie Breakthrough Energy Ventures – grupy inwestycyjną Billa Gatesa.

To tak proste, że aż śmieszne

Startup opracował zaskakująco prosty sposób, by składować CO 2 na tysiące lat. Wykorzystuje do tego biomasę – resztki roślin hodowlanych i drewna, z którymi już nic nie da się zrobić. Są to między innymi wióry z drewna i łuski z ryżu, który trafia na nasze talerze.

W normalnych warunkach te resztki są palone. Ten proces jest kontrproduktywny z punktu widzenia zmian klimatycznych, bo cząsteczki budujące rośliny są utleniane i dwutlenek węgla wraca do atmosfery. Z punktu widzenia przemysłu nie nadają się do niczego innego, a składowanie ich jest bezcelowe. Zresztą rozkładająca się materia roślinna również uwolni CO 2 do atmosfery.

Zobacz: Ruszył ogromny filtr powietrza. Wysysa dwutlenek węgla

Graphyte jednak ma sposób, by wykorzystać to, co przemysł drzewny i rolnictwo uważają za bezużyteczne. W swoim zakładzie będzie w stanie usunąć niemal całą wodę z materii roślinnej, sprasować ją w „cegiełki” i zabezpieczyć przed rozkładem warstwą przyjaznej dla środowiska substancji. Takie kostki można następnie zakopać na głębokości około 3 metrów. W ten sposób węgiel zostanie uwięziony na setki, a może nawet tysiące lat. Oczywiście skład będzie wymagał pewnego monitorowania.

Graphyte otworzy swój zakład w Pine Bluff w Arkansas – miejscu, gdzie działają zarówno tartaki, jak i farmy. To zapewni startupowi doskonały łańcuch dostaw biomasy. Co ważne, proces produkcji roślinnych cegiełek nie będzie ani drogi, ani szczególnie skomplikowany. Uwięzienie tony CO 2 ma kosztować około 100 dolarów. Tak niska cena może zrewolucjonizować ochronę klimatu. Fabryka ruszy z pełną mocą jeszcze w 2024 roku.

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ przewiduje, że jeśli nasza planeta ma się nadawać do życia, w XXI wieku musimy usuwać 5-10 gigaton dwutlenku węgla rocznie. To 12-25 proc. aktualnych emisji. Tymczasem, mimo monstrualnych inwestycji w badania i rozwój, nadal brak taniego procesu. Graphyte ma szansę zmienić bieg historii.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Graphyte

Źródło tekstu: The Washington Post