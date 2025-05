Dom zasilany wodorem? Naukowcy z AGH zbudowali prototyp

Jak działa dom przyszłości zasilany wodorem?

Kluczowym elementem innowacji jest jednak długoterminowe, sezonowe magazynowanie nadwyżek energii. Te, zamiast trafiać do sieci, są wykorzystywane do produkcji wodoru w zlokalizowanym na miejscu elektrolizerze. Wytworzony wodór jest następnie osuszany, sprężany do odpowiedniego ciśnienia i magazynowany w specjalnych zbiornikach. W okresach mniejszego nasłonecznienia, głównie jesienno-zimowym, zmagazynowany wodór zasila wodorowo-tlenowe ogniwo paliwowe, które produkuje energię elektryczną oraz ciepło. Jedynym produktem ubocznym pracy ogniwa paliwowego jest woda, co czyni system wysoce ekologicznym.