Nadal dużo Polaków popełnia taki błąd. Skarbówka wezwie od razu

Niepozorne na pierwszy rzut oka pomyłki, mogą niestety skończyć się na dywaniku u fiskusa i przede wszystkim kosztować nas masę straconego czasu oraz niepotrzebnych nerwów. Okres rozliczeniowy za 2024 rok potrwa do 30 kwietnia, zatem nie jest jeszcze za późno, aby przypomnieć kilka istotnych kwestii. Niestety, często tak bywa, że nawet najdrobniejsza nieścisłość w dokumentacji, może skończyć się odroczeniem wypłaty zwrotu nadpłaconego podatku. W niektórych przypadkach może skończyć się to nawet dokładniejszą kontrolą skarbówki albo naliczeniem odsetek za zaległości podatkowe.

Najczęstszy błąd - nie taki formularz

Jak słusznie przypomina warszawawpigulce.pl, najczęstszym i najbardziej podstawowym błędem rozliczającego się podatnika, jest korzystanie z nieaktualnych lub błędnych formularzy podatkowych . Należy pamiętać, że urzędy skarbowe każdego roku aktualizują druki, dodając do nich nowe funkcjonalności i sprawiając, aby były dostosowane do zmieniającego się nieustannie prawa podatkowego. Rozliczający się, może w ferworze pracy, nawet nie zauważyć faktu, że wypełnia formularz z niewłaściwym indeksem. Tymczasem druk PIT-37 (28), a PIT-37 (29) to kolosalna różnica dla systemu administracji skarbowej. To niepozorne przeoczenie może zaważyć na całym procesie przetwarzania zeznania podatkowego.

Oczywiście, nie ma co sobie rwać włosów z głowy. W najczęstszych przypadkach, urząd skarbowy wzywa po prostu podatnika do korekty, ale nie ukrywajmy - wydłuża to czas oczekiwania na wypłatę należnych nam środków o dodatkowy czas. Bywa, że i o kilka tygodni. Może też zdarzyć się, że system zwyczajnie odrzuci deklarację. Jest to scenariusz nieco gorszy, bowiem o tym fakcie dowiedzieć się możemy dopiero po upływie ustawowego terminu zwrotu, kiedy to sami skontaktujemy się z urzędem.