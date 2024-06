Tesla w opałach? Niemiecki gigant inwestuje 5 miliardów w elektryki

W ramach umowy VW dofinansuje działalność amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych łączna kwotą pięciu milardów dolarów. Pierwszy miliard trafi do Riviana jeszcze w tym roku a kolejne cztery będzie sukcesywnie zasilać amerykańską firmę do 2026 roku.

Na samą wiadomość o tej inwestycji bardzo pozytywnie zareagowała giełda. Ceny akcji Riviana skoczyły o ponad 50%.

This is exciting! Volkswagen Group CEO Oliver Blume and I are thrilled to announce the formation of a joint venture between our two companies. This partnership brings Rivian’s software and zonal electronics platform to a broader market through Volkswagen Group’s global reach and… pic.twitter.com/11XVNUo89J