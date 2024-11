Tesla nigdy nie zrobi dobrego akumulatora. Konkurent wyjaśnia czemu

Robin Zeng, założyciel i prezes firmy CATL, jednego z największych producentów akumulatorów i baterii na świecie niedawno udzielił wywiadu Reutersowi. Wyjawił w nim, co uważa o Tesli i ich technologii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma CATL dostarcza baterie dla pojazdów Tesli produkowanych w fabryce w Szanghaju oraz ma umowę licencyjną na wykorzystywanie swojej technologii przez Teslę w fabryce amerykańskiej firmy w Nevadzie.

Jednak korporacja Elona Muska uważa, że przyszłość będzie należała do nowych, cylindrycznych akumulatorów (z oznaczeniem 4860) produkowanych przez Teslę. Mają one wydłużyć zasięg pojazdów i znacznie obniżyć ich cenę, która stanowi około 30% wartości całego auta elektrycznego.

Robin Zeng, prezes CATL niedawno miał spotkanie z Elonem Muskiem, gdzie nie podzielił entuzjazmu w sprawie baterii 4860, uważając, że zawiodą one jako produkt:

Mieliśmy dużą debatę i wtedy pokazałem mu, o co chodzi. Cały czas milczał. On nie wie, jak robić baterie. Tu chodzi o znajomość elektrochemii. On się zna na chipach, softwarze, hardwarze i innych mechanicznych komponentach.