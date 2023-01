Kierowca przyznał się do skrajnej głupoty. Nigdy tak nie rób

Jeden z kierowców pochwalił się na Twitterze skrajnie głupim zachowaniem. Chociaż wszystko skończyło się dobrze, to lepiej nigdy tak nie rób.

Posiadacz samochodu marki Tesla pochwalił się na Twitterze czymś, czym prawdopodobnie chwalić się nie powinien. W trakcie rozmowy w ramach Twitter Spaces przyznał, że dzięki trybowi Full Self-Driving w swojej Tesli bezpiecznie dojechał do domu, gdy był pijany.

Tesla dowiozła pijanego do domu

Cała sytuacja miała miejsce w tegoroczne święta. Jednego wieczoru @denguyen73 był lekko pijany. Jednak musiał wrócić do domu. Postanowił wykorzystać system Full Self-Driving w swojej Tesli. Dzięki niemu auto potrafi całkowicie samodzielnie poruszać się po drogach, przynajmniej w teorii. W rzeczywistości system jest w wersji beta i nie powinien być używany bez nadzoru kierowcy.

Pomimo tego Tesla bezpiecznie dowiozła pijanego do domu. Chociaż wszystko skończyło się szczęśliwie, to posiadacz elektrycznego samochodu wykazał się skrajną głupotą. Jeśli kiedykolwiek będziecie posiadaczami samochodu z trybem autonomicznej jazdy, to nigdy nie wykorzystujcie go, aby odwiózł was pijanych do domu!

Po pierwsze, z powodu swojego upojenia alkoholowego, nawet jeśli nie było duże, nie byłby w stanie odpowiednio zareagować na wypadek zagrożenia. Po drugie, policji w żaden sposób nie przekonałby, że auto poruszało się samo z siebie i tak naprawdę nie on nim kierował. Poniósłby takie same konsekwencje jak w trakcie tradycyjnej jazdy po pijaku.

Kwestia autonomicznych samochodów w najbliższych latach, przy rozwoju tego typu technologii, z pewnością stanie się tematem licznych debat. Kto będzie winny, gdy takie auto spowoduje wypadek? Czy pojazd może odwozić pijanych, którzy przecież nim nie kierują? Może nie będzie to kwestia najbliższych 2-3 lat, ale w niedalekiej przyszłości takie pytania będą padać coraz częściej.

Źródło zdjęć: TierneyMJ / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider