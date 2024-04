Elektryki szybko tracą na wartości. Rekordzista niemal 50 proc. w rok

Jakie samochody najbardziej tracą na wartości zaledwie po roku od zakupu? Na liście pojawia się sporo elektryków.

Najnowszy raport na temat utraty wartości samochodów zaledwie po roku używania opublikował serwis iSeeCars. Co prawda dotyczy on rynku amerykańskiego, ale daje wgląd na to, jak szybko tanieją niektóre modele aut. Na liście nie brakuje też elektryków. Rekordzista traci prawie połowę swojej wartości po zaledwie 12 miesiącach.

Te samochody błyskawicznie tracą na wartości

Rekordzistą po tym względem jest Mercedes-Benz EQS. Według danych iSeeCars w ciągu roku traci on nawet aż 47,8 proc. swojej wartości. To mocno zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę samą markę, jak i osiągi sięgające 329 koni mechanicznych.

Na drugim miejscu znajduje się kolejny elektryk, a konkretnie Nissan Leaf, który w przeciągu 12 miesięcy może stracić nawet 45,7 proc. swojej wartości. Kolejne auta na prąd to Kia EV6 (-33,6 proc.), Hyundai Ioniq (-32,9 proc.), Volkswagen ID.4 (-32,9 proc.), Ford Mustang Mach-E (-29,8 proc.) oraz Chevloret Bolt EUV/EV (-28,2 i - 28 proc.).

Oczywiście na liście nie brakuje też samochodów spalinowych. Tutaj najszybciej na wartości spadają: Jaguar F-Pace (-35,4 proc.), Alfa Romeo Giulia (-33,4 proc.) oraz Alfa Romeo Stelvio (-32,3 proc.).

Serwis opublikował również listę samochodów, które tracą najmniej na wartości. Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Land Rover Range Rover (+2,8 proc.) Kia Rio (-0,1 proc.) Mercedes Benz G-Class (-2,3 proc.) Ford Maverick (-4,1 proc.) Ford Maverick Hybrid (-4,4 proc.) Toyota Sequoia Hybrid (-4,6 proc.) Toyota Corolla Hybrid (-5 proc.) Toyota RAV4 Hybrid (-5,3 proc.) Honda Civic (-5,5 proc.) Kia Sportage Hybrid (-5,9 proc.)

Zobacz: Euro 7 zatwierdzone. Oznacza ogromne zmiany dla kierowców

Zobacz: Wrzucają to Polakom do skrzynek. Lepiej od razu wyrzuć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: emirhankaramuk / Shutterstock.com

Źródło tekstu: InsideEEVs