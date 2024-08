Kierowcy elektryków wracają do samochodów spalinowych

Firma analityczna Edmunds opublikowała najnowszy raport na temat amerykańskiego rynku motoryzacyjnego. Okazuje się, że ponad połowa posiadaczy Tesli wraca do samochodów elektrycznych.

Wydawałoby się, że samochody elektryczne zyskują na popularności. Wydawałoby się, że po przesiadce na elektryka nie ma już powrotu do auta spalinowego. Wydawałoby się, że szczególnie dobrze pod tym względem radzi sobie Tesla. No właśnie, wydawałoby się...

Kierowcy wracają do aut spalinowych

Najnowszy raport firmy Edmunds pokazuje, że większość posiadaczy samochodów elektrycznych marki Tesla wciąż decyduje się na powrót do aut spalinowych. W tym roku taką decyzję podjęło aż 51 proc. osób. Na kolejnego elektryka zdecydowało się 32 proc. kierowców, 10 proc. wybrało hybrydę, a 6 proc. hybrydę typu plug-in.

Chociaż statystyka może wydawać się szokująca, to warto nadmienić, że kilka lat temu wyglądała jeszcze gorzej dla elektryków. W 2020 roku aż 76 proc. posiadaczy samochodu marki Tesla przy wymianie samochodu decydowało się na powrót do pojazdu napędzanego benzyną lub olejem napędowym. W zeszłym roku było to 53 proc., więc wyraźnie widać, że trend się odwraca.

Coraz więcej osób zostaje też przy elektrykach, ale decyduje się na modele innej firmy. W 2020 roku tak wybrało 9 proc. posiadaczy Tesli, a w tym już 32 proc. Może to wynikać z faktu, że kilka lat temu firma Elona Muska nie miała wielkiej konkurencji. Dzisiaj najwięksi giganci motoryzacji mają w swojej ofercie samochody elektryczne, które pod wieloma względami biją Teslę na głowę.

Źródło zdjęć: Artistic Operations / Shutterstock.com, Edmunds

Źródło tekstu: Edmunds