Kultowy DeLorean wraca w nowym wydaniu. Nawiązuje do klasyka

Kultowy DeLorean, znany z filmów "Powrót do przyszłości", powraca. Marka zaprezentowała nowy model Alpha 5 EV, który nawiązuje do klasyka.

DeLorean to samochód, który niemal każdy kojarzy, ale nie każdy wie, że właśnie tak się nazywał. Auto zyskało sławę przede wszystkim za sprawą filmów z serii "Powrót do przyszłości", gdzie służyło dr Emmettowi Brownowi za wehikuł czasu.

Niestety, sława ta przyszła zdecydowanie zbyt późno. Pierwszy z filmów trafił do kin w 1989, czyli kilka lat po tym, jak marka DeLorean zwinęła swój biznes. Teraz jednak wraca, chociaż ma nowego właściciela. Prawa do marki przejęła firma z Teksasu, która do tej pory produkowała części zamienne. Właśnie zaprezentowali nowy samochód DeLorean Alpha 5 EV.

DeLorean Alpha 5 EV — powrót klasyka

DeLorean Alpha 5 EV to auto elektryczne z baterią o pojemności 100 kWh, co ma przełożyć się na zasięg około 500 km. Producent obiecuje przyspieszenie do 100 km/h w czasie około 3 sekund. Z kolei 140 km/h samochód ma osiągać w 4,35 sekundy. Z kolei prędkość maksymalna to podobno 250 km/h. Całkiem niezłe osiągi.

Wyglądem nawiązuje do klasycznego modelu z przełomu lat 70-80. Widać to przede wszystkim po otwieranych do góry drzwiach. Projekt powstał we współpracy z Italdesign, czyli tą samą firmą, która pomagała przy tworzeniu oryginalnego DeLoreana DMC-12.

Auto ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale cena pozostaje na ten moment tajemnicą.

