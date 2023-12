Baterie z elektryków tylko do utylizacji? Jest inny sposób

Pojazdy elektryczne krytykowane są między innymi za problem, jaki stwarzają zużyte baterie. Wyeksploatowane nadają się tylko do utylizacji i recyklingu. Jest jednak jeszcze inny sposób. Tauron wykorzystał je do budowy magazynu energii.

Krytycy pojazdów elektrycznych nie bez racji zwracają uwagę na kwestię baterii. Intensywnie eksploatowane szybko tracą swoją pojemność, a zasięg e-samochodu czy autobusu drastycznie się zmniejsza. Zużyte akumulatory to potencjalne zagrożenie dla środowiska i kłopotliwy proces recyklingu.

Okazuje się jednak, że problem można rozwiązać w jeszcze inny sposób. Tauron uruchomił pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną.

Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym, w najbliższych latach problem zacznie narastać.

Jak przekonuje Tauron, akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji trafią one do ponownego obiegu.

Mały, przemysłowy magazyn Second life

Magazyn w Jaworznie jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Obiekt jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, każdy z modułów waży około 500 kilogramów, pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie. Całość jest więc stosunkowo niewielka – magazyn tego typu można łatwo zamontować, a później w razie potrzeby zdemontować i przemieścić.

Jaką funkcję pełni taki magazyn? Tego typu niewielkie magazyny są efektywnym narzędziem stabilizującym pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie. Magazyn jest także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych.

Zdaniem Taurona, ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą w takim zastosowaniu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się liczbę wyeksploatowanych baterii. Budowa takiego małego magazynu jest też po prostu tańsza w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych.

Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock, Tauron

Źródło tekstu: Tauron