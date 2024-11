Kierowcy, szykujcie się na podwyżki. Wzrost o ponad 100 procent

Kierowcy muszą szykować się na podwyżki. Już wkrótce wzrośnie cena, jaką trzeba zapłacić za badanie techniczne, i to znacząco.

Wyższa cena za badanie techniczne

Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł. Cena rośnie do 162 zł, gdy auto wyposażone jest w instalację gazową. Ceny zostały ustalone jeszcze w 2004 roku, więc nie zmieniały się od 20 lat.

W tym czasie nie tylko znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności, ale też Polacy zarabiają dużo więcej. W związku z tym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) domaga się podwyższenia stawek, i ich postulaty prawdopodobnie zostaną wysłuchane — informuje Dziennik.pl.

Od 20 lat stawka za badanie techniczne nie drgnęła, rosła za to płaca minimalna, która aktualnie wynosi 4300 zł brutto, a od 1 stycznia 2025 roku 4666 zł brutto. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której obecnie jakikolwiek pracownik w naszym kraju zarabiałby 824 zł brutto miesięcznie, bo tyle wynosiło minimalne wynagrodzenie 20 lat temu.

- mówi Artur Sałata, wiceprezes SITK i koordynator ds. SKP.

SITK domaga się, aby cena za badanie techniczne samochodu osobowego wzrosła do 260 zł. Ma to być zaledwie początek, bo w ich ocenie nadal nie jest to wystarczająca podwyżka. Z kolei Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) proponuje cenę 200 zł netto, czyli 246 zł brutto. Ma to być uczciwa i akceptowalna społecznie podwyżka.

Branża od lat domaga się podwyżek. Jeden z przedsiębiorców wylicza, że stacja kontroli pojazdów przynosi mu od 3 do nawet 6,5 tys. zł start miesięcznie. W zeszłym roku był na minusie aż 42 tys. zł. Jeśli ceny nie ulegną zmianie, to po prostu zamknie nierentowny biznes.

Ministerstwo Infrastruktury już wcześniej zapowiadało, że trwają prace nad zmianami, więc podwyżka jest praktycznie pewna.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik.pl