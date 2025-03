Meta testuje pierwszy układ do treningu AI oparty na RISC-V

Meta, znana m.in za sprawą platformy społecznościowej Facebook czy gogli Oculus, już kilka lat temu zainwestowała w układy wykorzystujące architekturę RISC-V, by ograniczyć koszty i uniezależnić się od rozwiązań NVIDII. Teraz Amerykanie we współpracy z Broadcomem zaprojektowali pierwszy autorski akcelerator do treningu sztucznej inteligencji.