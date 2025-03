Sygnał z kosmosu dociera do Ziemi co 2 godziny. Znamy jego źródło

Kosmos wciąż pozostawia przed nami wiele tajemnic. Jedna z nich dotyczy tego, czemu wciąż pozostaje głuchy i jesteśmy w nim sami . Między innymi z tego powodu naukowcy cały czas nasłuchują sygnałów docierających do Ziemi. Jeden z nich robi to dokładnie co 125,5 minuty, czyli nieco ponad 2 godziny. Skąd pochodzi?

Tajemniczy sygnał z kosmosu

Iris de Ruiter odkryła sygnał w 2024 roku, ale analiza danych wykazała, że po raz pierwszy pojawił się on już w 2015 roku. Dzięki dalszym badaniom udało się ustalić, że pochodzi on z obiektu o nazwie ILTJ1101, który znajduje się w odległości około 1600 lat świetlnych od Ziemi.

Dzięki dalszym obserwacjom dokonanym między innymi w obserwatorium Multiple Mirror Telescope (MMT) w Arizonie udało się ustalić rodzaj obiektu. Badania wykazały, że jest to układ podwójny, w którego skład wchodzą czerwony i biały karzeł. Te krążą wokół wspólnego środka ciężkości i przez cały czas na siebie oddziałowują. W ten sposób zderzają się ze sobą dokładnie co 125,5 minuty, co emituje sygnał, który dociera aż do Ziemi.