Ta rakieta to europejska alternatywa dla Muska? Start już jutro

Start już jutro!

O co toczy się walka?

Warto im kibicować, choć na szczęście nie są jedyni. Rywalizować w tym zakresie chcą także hiszpańskie Zero 2 Infinity oraz niemieckie Rocket Factory Augsburg i HyImpulse. Jest to nam, Europejczykom bardzo potrzebne, ponieważ wiele satelitów produkowanych w Europie bardzo by zyskało na możliwości wyniesienia w kosmos ze Starego Kontynentu. Zwłaszcza przy obecnych, chłodnych relacjach z Rosją i nieprzewidywalnej przyszłości w relacji z USA, a za tą zagadkę odpowiadają dziś chyba najbardziej dwa nazwiska: Trump i Musk.

Z pewnością przydałoby się nam bliższy kosmodrom leżący jednocześnie niedaleko od równika, co ułatwia start rakietom. Ale w przypadku obiektów, których orbity tworzą większy kąt z równikiem nie ma to już takiego dużego znaczenia – tłumaczy New Scientist. Isar Aerospace twierdzi, że będzie w stanie umieszczać 1500-kilogramowe ładunki na orbicie do 30 razy w roku, na orbitach o nachyleniu od 90° do 110,6°. Firma otrzymała już nawet kontrakt na umieszczenie satelitów monitorujących Ocean Arktyczny od Norweskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli testy będą pomyślne, a kolejne próby będą dochodzić do skutku, to rakieta Spectrum skróci drogę do realizacji wielu innym kosmicznym projektom z Europy.