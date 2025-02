Tu Musk dominuje. To wygląda już jak kosmiczny Dziki Zachód

Obecnie zdecydowanym liderem i wręcz monopolistą w tym zakresie jest należący do Elona Muska, Starlink. Kilka firm planuje jednak podjęcie rywalizacji z właścicielem Tesli i portalu X.

Są to między innymi wspierany przez chińskie władze SpaceSail, czy finansowany przez Jeffa Bezosa, Project Kuiper.

W tle oczywiście chodzi o politykę. Chińczycy nie chcą korzystać z należących do amerykańskiego miliardera satelitów i wolą zbudować swoje. Podobnie jest w przypadku Brazylii. Tamtejsze władze popadły w konflikt prawny z Muskiem i szukają innych rozwiązań, niż Starlink.

Do oferowania szybkiego internetu satelitarnego niezbędne są satelity krążące wokół ziemi na wysokości około 2,000 km na tak zwanej niskiej orbicie ziemi (low-Earth orbit - LEO). Starlink od początku swojej działalności wysław w kosmos już ponad 7,000 tysięcy tego typu satelit, a do końca obecnej dekady planuje zwiększenie tej liczby do aż 42 tysięcy maszyn.