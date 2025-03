Spędzili 9 miesięcy w kosmosie. Nie dostaną za nadgodziny

Suni Williams i Butch Wilmore spędzili 9 miesięcy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Planowo mieli tam być tylko kilka dni, ale doszło do awarii statki Starliner firmy Boeing, co uniemożliwiło im powrót. Na szczęście w końcu, po długich oczekiwaniach, wrócili na Ziemię. Jednak NASA nie wypłaci im nadgodzin.

9 miesięcy w kosmosie bez nadgodzin

Suni Williams i Butch Wilmore zarabiają rocznie ponad 152 tys. dolarów. Wydawałoby się jednak, że skoro spędzili na ISS aż 9 nadmiarowych miesięcy, to dostaną z tego tytułu jakąś rekompensatę. Okazuje się, że nie. Astronauci nie mogą liczyć na wypłacenie nadgodzin, chociaż w teorii cały czas byli w pracy.

NASA poinformowała jedynie, że ich wynagrodzenie zostanie dostosowane do podwyżek płac, do których doszło na początku 2025 roku. Co prawda 152 tys. dolarów rocznie dla wielu Polaków będzie niesamowitą wypłatą, gdyby przeliczyć ją na złotówki, ale idzie za tym ogromne ryzyko.