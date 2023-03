Czy to statek obcych? Rozgryziono sekret tajemniczego obiektu

Naukowcy odkryli sekret tajemniczego obiektu, który przywędrował spoza naszego Układu Słonecznego.

Oumuamua to tajemniczy obiekt, który od kilku lat spędza sen z powiek badaczy kosmosu. Po raz pierwszy zaobserwowano go pod koniec 2017 roku, zbliżył się do Ziemi na odległość ok. 24 mln kilometrów, po czym po raptem kilku tygodniach zniknął i już więcej go nie widziano. W tym czasie udało się ustalić, że przybył on spoza naszego Układu Słonecznego.

Czym był i skąd do nas przywędrował? Te pytania zaprzątały głowy astronomów przez ostatnie sześć lat. Wśród hipotez przewijały się sugestie, że mamy do czynienia z asteroidą lub kometą, ale właściwości tajemniczego obiektu wydawały się wykluczać obie te hipotezy. W efekcie pojawiły się nawet głosy, że być może mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym obcej cywilizacji.

Oumuamua to po prostu chmura gazu

Wygląda jednak na to, że prawda jest znacznie bardziej banalna. Najnowsze badania opublikowane przez duet naukowców Jennifer Bergmen oraz Darryla Seligmana sugerują, że Oumuamua to po prostu gigantyczna chmura gazu, a jej nietypowe właściwości wynikają z olbrzymich dawek promieniowania kosmicznego, którym została poddana podczas podróży przez galaktykę.

Nowe badania wyjaśniałyby kilka spośród nietypowych zachowań tajemniczego obiektu, zaobserwowanych podczas jego kilkutygodniowej wizyty. W szczególności tłumaczyłyby jego nagłe przyspieszenie podczas okrążania Słońca. Dotychczas była to największa zagadka, której naukowcy nie potrafili wyjaśnić.

Niestety po opuszczeniu przez Oumuamua naszego Układu Słonecznego nie ma sposobu, by jednoznacznie potwierdzić tezę postawioną przez Bergmen i Seligmana. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że szansa taka pojawi się, kiedy kolejny gość zawędruje do nas z niezbadanych czeluści kosmosu.

Zobacz: Asteroida 2023 DZ2 zmierza ku Ziemi. W sobotę chwila prawdy

Zobacz: Tajemnica Urana rozwikłana. Zajęło to 40 lat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com