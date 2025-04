Mgławica Orła jakiej nie znaliście. Hubble pokazuje nowe zdjęcie na swoje 35. urodziny

Kosmiczna serpentyna czy smuga dymu?

Centralnym elementem nowego zdjęcia jest strzelisty słup materii rozciągający się na długość aż 9,5 roku świetlnego . Jego poszarpana, dynamiczna struktura może przywodzić na myśl różnorodne skojarzenia – wirującą serpentynę, delikatną smugę dymu unoszącą się znad zdmuchniętej świecy, a może fantazyjny, kosmiczny balon? Niezależnie od interpretacji, ten widok jest świadectwem potęgi natury i doskonałym powodem do świętowania możliwości nauki. Choć filar wydaje się ogromny, stanowi on jedynie niewielki wycinek znacznie większej Mgławicy Orła .

Mgławica Orła , znana astronomom również jako Messier 16 (M16), to rozległy obszar gwiazdotwórczy, prawdziwe "gwiezdne przedszkole". Swoją potoczną nazwę zawdzięcza charakterystycznemu kształtowi, przypominającemu sylwetkę orła z rozpostartymi skrzydłami, który tworzą ciemne pasma pyłu na tle jaśniejszej materii. Oznaczenie M16 pochodzi z historycznego katalogu obiektów mgławicowych, stworzonego przez francuskiego łowcę komet, Charlesa Messiera .

Mgławica Orła to doskonały przykład, jak dynamiczne i potężne procesy kształtują kosmiczne krajobrazy. Obserwowane w niej fantastyczne, rzeźbione struktury są wynikiem oddziaływania nowo narodzonych gwiazd na otaczającą je materię. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe i silne wiatry gwiazdowe "atakują" obłoki gazu i pyłu. Obszary o większej gęstości są w stanie dłużej opierać się tej erozji, pozostając widoczne jako monumentalne, pyłowe filary – kosmiczne rzeźby uwiecznione przez czułe oko Hubble'a .

Nowe przetwarzanie danych – hołd dla Hubble'a

Prezentowany poniżej obraz (pierwszy od lewej) jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje piękno, ale także sposób powstania. Nie wykorzystano do niego nowych obserwacji, lecz archiwalne dane zebrane przez Hubble'a (w ramach programu #10393). Zostały one jednak przetworzone przy użyciu nowoczesnych algorytmów i technik komputerowych, niedostępnych jeszcze dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy opublikowano zdjęcie tego regionu (z okazji 15-lecia teleskopu). Jest to część większej inicjatywy ESA/Hubble, mającej na celu ponowne opracowanie i udostępnienie zdjęć najbardziej ikonicznych obiektów obserwowanych przez teleskop na przestrzeni lat – wcześniej w ramach tej serii opublikowano już nowe wersje obrazów mgławicy NGC 346 i Galaktyki Sombrero (dodaliśmy je razem z nowym zdjęciem w galerii poniżej).