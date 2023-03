Asteroida 2023 DZ2 leci ku Ziemi. W sobotę chwila prawdy

Naukowcy wykryli asteroidę, która już w tę sobotę przeleci niebezpiecznie nisko Ziemi. Jednak eksperci uspokajają, że nie stanowi ona zagrożenia dla Ziemi.

NASA stworzyła specjalną kategorię asteroid, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla Ziemi. Nie każda z nich musi być na kursie kolizyjnym z Ziemią. Wystarczy, że znajdą się w wystarczająco bliskiej odległości od naszej planety. Takim obiektem jest właśnie 2023 DZ2, asteroida, która została wykryta w lutym i przeleci obok Ziemi w najbliższy piątek.

2023 DZ2 przeleci niebezpiecznie blisko ale nie jest zagrożeniem

Za Potencjalnie Niebezpieczne Obiekty uznaje się asteroidy, które znajdą się od Ziemi w odległości mniejszej niż 0,05 AU, czyli 7,5 miliona kilometrów lub 19,5 odległości Ziemia-Księżyc. Jest to dość bezpieczny margines i wiele obiektów z tej kategorii jest dalekich od kolizji z Ziemią.

Inaczej wygląda to w przypadku asteroidy 2023 DZ2, która została po zaobserwowana już w lutym przez astronomów z Obserwatorium Las Palma na Wyspach Kanaryjskich. Szacuje się, że jej rozmiary wynoszą od 44 do 99 metrów, choć według programu NASA Eyes on Asteroids jest to 55,33 m.

Jak podaje portal Earth Sky, asteroida 2023 DZ2 znajdzie się najbliżej Ziemi już w najbliższą sobotę (25 marca), o godzinie 20:51 czasu polskiego. Mówimy tu o naprawdę bliskiej odległości, wynoszącej zaledwie 175 tysięcy kilometrów, czyli mniej niż połowę średniej odległości Ziemia-Księżyc. Nie stanowi ona jednak zagrożenia dla naszej planety, a jej przelot będzie najprawdopodobniej czysty.

Asteroidę będzie można zobaczyć na niebie nawet przez małe instrumenty optyczne, lecz będzie to nieco utrudnione ze względu na stosunkowo niską wędrówkę (około 10° nad południowo-wschodnim horyzontem).

