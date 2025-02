Wydajesz 10 000 złotych i dostajesz wybrakowany produkt

Na początku stycznia zapowiedziana została oficjalnie nowa generacja kart graficznych, NVIDIA Blackwell . Pierwszym modelem, który trafił do sprzedaży był flagowy GeForce RTX 5090 wyceniony w Polsce na 10 299 złotych . Dostępność w sklepach okazała się jednak żałosna - od kilku do kilkudziesięciu sztuk u największych sprzedawców, a tym samym realne ceny są dużo wyższe . O ile w ogóle uda Wam się kupić ten układ.

Nawet o 14% gorszy wynik w 3DMark Time Spy Extreme

Wygląda jednak na to, że to nie koniec problemów. Zagraniczna redakcja TechPowerUP zauważyła, że wybrane autorskie modele posiadają gorszą specyfikację. Jak na razie potwierdzono to w przypadku ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid. Włączone jest tylko 168 z 176 jednostek ROP, które odpowiedzialne są za końcowy etap renderowania obrazu. To kluczowy element GPU, zwłaszcza w wysokich rozdzielczościach i przy zaawansowanych efektach graficznych.