Jio, AMD, Cisco i Nokia prezentują nową platformę AI dla telekomunikacji

Sztuczna inteligencja w centrum sieci przyszłości

Kluczowym elementem platformy będzie otwarta architektura API , co oznacza, że rozwiązanie będzie mogło współpracować z różnymi systemami i dostawcami. Platforma będzie także niezależna od konkretnego modelu językowego (LLM-agnostic), co pozwoli na wykorzystanie zarówno dużych modeli AI (LLM), specjalistycznych modeli językowych (SLM), jak i tradycyjnych technik uczenia maszynowego.

Sieci autonomiczne i samooptymalizujące

To rozwiązanie nie ogranicza się jedynie do automatyzacji procesów, ale umożliwia stworzenie sieci zdolnych do samodzielnego dostosowywania się do zmieniających się warunków w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy będą mogli oferować lepsze usługi, większą niezawodność i bardziej spersonalizowane doświadczenia dla klientów.