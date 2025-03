NVIDIA oraz Broadcom testują już możliwości Intel 18A

Intel ma szansę zagrozić pozycji TSMC

Kluczowym czynnikiem w rozwoju procesu Intel 18A jest spełnienie surowych standardów branżowych. Zarówno NVIDIA, jak i Broadcom to kluczowi gracze, którzy nie mogą sobie pozwolić na kompromisy w zakresie wydajności czy stabilności. Sukces Intela w tym obszarze jest również wspierany przez administrację Stanów Zjednoczonych, która dąży do wzmocnienia krajowego sektora półprzewodników - stąd rosnąca uwaga wokół działu Intela Foundry.

Nie obywa się jednak bez komplikacji. Reuters informuje, że litografia 18A może zaliczyć opóźnienie do połowy 2026 roku w przypadku obsługi klientów o mniejszej skali zamówień. Wszystko ze względu na czas potrzebny by dostosować IP do procesu produkcji, tak aby zapewnić ich odpowiednią jakość. Mimo to, pierwsze produkty z wykorzystaniem Intel 18A - procesory Panther Lake - mają zadebiutować już w drugiej połowie 2025 roku, ale w tej fazie produkcja nie będzie jeszcze dostępna dla partnerów zewnętrznych.