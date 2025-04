Google I/O 2025 znów w Shoreline Amphitheater. Co tam zobaczymy?

Czym Jest Google I/O?

Google I/O to coroczne święto dla deweloperów i entuzjastów technologii firmy z Mountain View, organizowane niemal nieprzerwanie od 2008 roku (z jedyną przerwą w 2020 roku). Sama nazwa "I/O" to ukłon w stronę informatyki – oznacza "Input/Output" (wejście/wyjście), co symbolizuje interakcję systemów komputerowych ze światem zewnętrznym. Istnieje też alternatywna interpretacja mówiąca o "Innovation in the Open" (Innowacjach w otwartym środowisku), co również dobrze oddaje charakter wydarzenia. Konferencja, początkowo odbywająca się w San Francisco, od 2016 roku jest organizowana w znacznie większym, plenerowym amfiteatrze Shoreline, co pozwala lepiej pomieścić rosnącą ofertę i zainteresowanie produktami firmy Google.