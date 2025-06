Myślisz, że wspierasz polską firmę, a wychodzisz na frajera

Informacje starają się wywołać współczucie i chęć pomocy polskim markom, które zmagają się z trudną sytuacją finansową. Rzecz w tym, że to zwykła ściema, przed czym przestrzega Paulina Górska — ekoedukatorka i dziennikarka.

Konsola LENOVO Legion Go + Słuchawki LENOVO Legion Go GXD1N40797

Konsola LENOVO Legion Go

Fałszywe sklepy hulają po Facebooku

Niestety, wiele osób nabiera się na tego typu reklamy. Nic dziwnego. Uderzają one w patriotyczne tony. Nieświadomi użytkownicy chcą pomóc polskim firmom, które stanęły na skraju bankructwa. Szkoda, że o żadnych kłopotach finansowych nie ma mowy. Co więcej, to nawet nie są polskie sklepy.