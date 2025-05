Taki e-mail to igranie z losem. Błyskawicznie wyczyszczą Ci konto

Cyberprzestępcy rozsyłają kolejne wiadomości e-mail w ramach kampanii phishingowej. Tym razem jest ona skierowana, a w sumie to wycelowana w klientów Santander Bank. Pod płaszczem pilności starają się nas nakłonić do ujawnienia swoich danych.

Atak na klientów Santander

W wiadomościach e-mail oszuści informują o konieczności zaktualizowania danych karty. Jeśli tego nie zrobimy, to nałożona ma zostać blokada, która uniemożliwi nam korzystanie ze środków na koncie. To oczywiście sprytna socjotechnika, która ma wzbudzić w nas poczucie zagrożenia i chęć jak najszybszego załatwienia sprawy.

E-mail zawiera link do strony, gdzie rzekomo mamy zaktualizować dane i uniknąć blokady karty. W rzeczywistości jest to fałszywa witryna, która tylko wygląda jakby należała do Santander Banku. Tak naprawdę jej celem jest wyłudzenie naszych danych logowania do serwisu bankowego, a także danych karty płatniczej. Dopiero dzięki temu stracimy dostęp do swoich finansów, bo konto może zostać szybko wyczyszczone z pieniędzy.