Chiny wprowadzają alternatywę dla HDMI i DisplayPort

Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance - konsorcjum złożone z ponad 50 chińskich firm - zaprezentowało nowy standard komunikacji multimedialnej o nazwie General Purpose Media Interface (GPMI). Jego celem jest obsługa rozdzielczości 8K oraz ograniczenie liczby przewodów potrzebnych do przesyłania danych i zasilania urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Byłoby to duże ułatwienie zwłaszcza w świecie TV

Zgodnie z doniesieniami redakcji HKEPC, dostępne będą dwa warianty GPMI: typu B oraz typu C. Pierwszy wykorzystuje własne złącze, a drugi jest zgodny ze standardem USB typu C, co czyni go bardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

Ponieważ 8K oferuje 4 razy więcej pikseli niż 4K i aż 16 razy więcej niż 1080p, GPMI zostało stworzone do obsłużenia znacznie wyższej przepustowości niż popularne obecnie standardy. Zwłaszcza, że przy rosnącej częstotliwości odświeżania zapotrzebowanie na pasmo może się dodatkowo zwiększać.

GPMI typu C ma osiągać przepustowość do 96 Gb/s, a więc ponad dwukrotnie więcej niż USB 4 czy Thunderbolt 4, które standardowo oferują do 40 Gb/s. W przypadku zasilania mowa maksymalnie o 240 W, co pokrywa się z najnowszym USB typu C w wersji EPR. GPMI typu B ma zaoferować jeszcze więcej, kolejno do 192 Gb/s i do 480 W.

Co ważne, oprócz dużej przepustowości i możliwości zasilania, GPMI wspiera także uniwersalny standard kontroli urządzeń podobny do HDMI-CEC. Dzięki temu jeden pilot może obsłużyć wszystkie kompatybilne urządzenia w obrębie sieci. Innymi słowy przykładowo włączenie telewizora czy monitora od razu uruchamia również PC lub konsolę.