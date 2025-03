Szykuje się wielko powrót na rynku mobilnym? Legenda wstaje z grobu

Wielki powrót BlackBerry?

Co ciekawe, co nieco wiadomo na temat pierwszego urządzenia, które miałoby trafić na sklepowe półki. To, zgodnie z polityką BlackBerry, ma być wyposażone w fizyczną klawiaturę QWERTY. Do tego dochodzą: ekran AMOLED o nieznanym rozmiarze, 12 GB pamięci RAM, 256/512 GB pamięci wbudowanej, obsługa 5G oraz Android 15 z obsługą AI. W planach ma być też więcej sprzętów, ale na razie pozostają one tajemnicą.