Wystrzegaj się tych 3 rzeczy. Przyciągasz nimi pająki

Pająki są jednymi z najbardziej uciążliwych szkodników domowych. Pomimo najlepszych starań, mają w zwyczaju powracać i trudno się ich pozbyć. Oto, co radzą eksperci, aby uniknąć inwazji pająków.

1. Pająki przyciągają inne insekty



Po pierwsze, jak zauważa Allan Bossel z firmy BBE Bed Bug Exeterminator, głównym źródłym pożywienia dla pająków są inne insekty. Jeśli więc gnieździ się u Ciebie w mieszkaniu wiele robaków, są spore szanse na to, że będą tam również pająki. Należy szczególnie zwracać uwagę na ciepłe i suche miejsca, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporymi zmianami klimatu na dworze. Poza tym, jak dodaje Andrew Greess z firmy QSpray, pająki wracają, bo zachęcają je do tego karaluchy, które stanowią dla nich doskonałe źródło pożywienia. Wyeliminowanie karaluchów oraz źródła pożywienia karaluchów powinno więc przyczynić się do zmniejszenia populacji pająków.



2. Bałagan sprzyja inwazji pająków

Drugim najczęstszym powodem wtargnięć pająków jest bałagan - wyjawiła Laura Ascher, ekspertka od szkodników z Our Oily House. Warto więc utrzymywać czystość i nie pozostawiać bałaganu, gdyż porozrzucane przedmioty sprzyjają powstawaniu kryjówek insektów i pająków, a resztki jedzenia również działają jak magnes na "przyjaciół" o ośmiu odnóżach. Oprócz tego regularne sprzątanie i odkurzanie pozwoli pozbyć się sieci pajęczych, kokonów i jaj.



3. Zaniedbane podwórko

Równie ważne jest dbanie o porządek na zewnątrz. Podwórko, czy weranda mogą również stawać się siedliskiem pająków, które będą mieć stamtąd już tylko krok do naszego domu. Ogrodnictwo czy urządzanie terenu powinno odbywać się w stosownej odległości od ścian domu. Istotne jest również regularne uprzątanie liści, aby trzymać je zdala od fundamentów, w których lubią się zalęgać pająki i inne szkodniki.

Jak skutecznie odstraszać pająki?



Najlepszymi sposobami na odcięcie pająków od dostępu do naszego domu / mieszkania to zablokowanie wszelkich punktów wejścia poprzez uszczelnienie wszelkich szpar, zarówno w oknach, jak i drzwiach oraz ścianach.



Warto zainwestować w środek odstraszający pająki - z naturalnych środków można używać olejków z mięty pieprzowej, eukaliptusu czy też cytrusów. Używanie ich na drzwiach, framugach okien czy futrynach oraz w kątach mieszkania może bardzo pomóc. Pająki odgrywają pożyteczną rolę w środowisku, więc słowem klucz jest to "odstraszacz", a nie środek do zabijania insektów. Oprócz tego regularne sprzątanie i odkurzanie pozwoli pozbyć się sieci pajęczych, kokonów i jaj.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Juan Pablo Mascanfroni / Unsplash

Źródło tekstu: Tom's Guide