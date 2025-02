Kupujesz na Allegro? Tak wyczyszczą ci konto z pieniędzy

Do potencjalnych ofiar trafiają SMS-y, sugerujące, że ich zamówienie Allegro zostało anulowane . Wiadomości wysyłane są ze zwykłych numerów z polskiej strefy numeracyjnej. Przykładowa treść takiej wiadomości:

SMS kończy się skróconym adresem URL , przekierowującym do domeny 24-7.online-web-verification[.]cfd. Na niej w kolejnych krokach ofiara jest proszona o podanie danych karty płatniczej : imienia, nazwiska, numeru karty, daty jej ważności, a także kodu CVV.

To powinno zapalić czerwoną lampkę, bo takiego zestawu danych nie należy nikomu nigdzie podawać , jednak oszuści liczą na naiwność i niewiedzę ofiar. Na dalszych stronach zapewniają, że proces zwrotu pieniędzy za „zamówienie Allegro” jest „prosty i bezpieczny”.

Uspokojony tym użytkownik Allegro w następnym kroku proszony jest o podanie kodu SMS. To równie niebezpieczny etap ataku, bo w ten sposób przestępcy chcą wyłudzić zabezpieczenie 3D-Secure, które pozwoli zyskać pełną kontrolę nad kartą, by np. dodać ją do cyfrowego portfela przestępców.