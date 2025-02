Polacy muszą zachować czujność. Chodzi o zwrot podatku

Wielu Polaków czeka na rozliczenie PIT i ewentualny zwrot podatku. Cyberprzestępcy postanowili to wykorzystać. Przed najnowszą kampanią phishingową ostrzega NASK.

Zwrot podatku? To oszustwo

W nowej kampanii phishingowej oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe, Krajową Administrację Skarbową oraz infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Przesyłają do Polaków wiadomości e-mail, które przypominają komunikaty fiskusa. W nich informują o konieczności dokonania korekty rozliczenia, aby otrzymać zwrot podatku. Przesyłają też link do strony, na której mamy to zrobić.