Raport Bitdefender o zagrożeniach w 2020 roku

Zagrożenie wirusami i szkodnikami to - niestety - codzienność dla każdego, kto korzysta z internetu. Bitdefender podsumował, jakie najczęściej trapiły internautów w bieżącym roku.

Raport Bitdefender nosi nazwę „Mid-Year Threat Landscape Report” i wskazuje ona wyraźnie, że mówimy o pierwszej połowie 2020 roku. I nie mamy tutaj dobrych wieści - widać wyraźny wzrost liczby oszustw i rodzajów złośliwego oprogramowania. Najgorzej wygląda sprawa oprogramowania ransomware - w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku odnotowano jego wzrost aż o 715%! Cyberprzestępcy umiejętnie wykorzystywali spowodowaną pandemią Covid-19 sytuację - systemy telemetryczne Bitdefendera wykazały, że w maju oraz czerwcu około 60% otrzymanych przez adresatów wiadomości e-mail pochodziło od różnej maści oszustów. Ich treść była odmienna, ale cel zawsze taki sam - pozyskanie poufnych informacji lub zainstalowanie złośliwego oprogramowania.

NIe jest też optymistyczny fakt, że autorzy raportu zauważają, iż ransomware nadal ewoluuje. Niektóre z najpopularniejszych w ubiegłym roku form oprogramowania zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się nowe, jeszcze gorsze. Przykładem może być Sodinokibi, znany również jak REvil. Jest on wykorzystywany do ukierunkowanych operacji, pozwalających zarobić ogromne pieniądze. Zauważono także trend grożenia ofiarom ataku ujawnieniem przechwyconych danych. A innym narastającym problem jest wzrost popularności usług ransomware na czarnym rynku. Oprogramowanie to umożliwia przeprowadzanie ataku przez początkujących hakerów. Ci zaś najczęściej biorą na cel małe i średnie firmy.

