Każdy kto ma telewizor, może być na celowniku. Oto, co warto zrobić

Właścicielom telewizorów w całej Anglii zaleca się przeprowadzenie czterech kluczowych czynności, które skontrolują poziom ich bezpieczeństwa w tej kwestii. Cyberprzestępcy zaczęli bowiem wykorzystywać telewizory do infiltracji sieci Wi-Fi, używając ich i innych urządzeń do kradzieży danych.

PCWorld przedstawił dość zatrważające dane, że aż 1,6 miliona użytkowników Android TV może paść ofiarą cyberprzestępców. Wszystko za sprawą nowego wirusa o nazwie Vo1d. Jest on szczególnie groźny, ponieważ oferuje lepsze możliwości szyfrowania i maskowania, co bardzo utrudnia jego identyfikację. Eksperci ds. bezpieczeństwa wyjaśnili, że to ulepszone szyfrowanie wręcz uniemożliwia wydawanie poleceń botom w celu analizy. W związku z tym, hakerzy bez przeszkód wykorzystują zainfekowane telewizory do podejmowania nielegalnych działań, w tym oszustw polegających na klikanie w reklamy. W ten sposób generują przychody dla fałszywych reklamodawców.