Rosjanie przejęli ekrany w galeriach handlowych w Polsce, poszło o wybory

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku hakerzy, prawdopodobnie powiązani z rosyjskimi służbami, wysłali do Polaków ponad 187 tys. SMS-ów. Do tego przejęli ekrany w centrach handlowych.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku doszło w Polsce do masowej dezinformacji na zlecenie rosyjskich służb. Na telefony obywateli nie tylko trafiło ponad 187 tys. SMS-ów agitacyjnych, ale hakerzy przejęli również ekrany w 20 centrach handlowych w całej Polsce — donosi Gazeta Wyborcza.

Rosja wpływa na wybory w Polsce

To ustalenia Prokuratury Krajowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2023 roku, przed wyborami parlamentarnymi, z konta jednego z klientów spółki prowadzącej kampanie reklamowe wysłano aż 187 743 wiadomości SMS o następującej treści (pisownia oryginalna):

+GlosujNaPiS! Przywrocilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo+

W kolejce na wysłanie czekało jeszcze 600 tys. kolejnych tego typu wiadomości, ale zostały one zablokowane, ponieważ sprawa została zauważona przez właściciela firmy. Podejrzewał on, że doszło do włamania na serwery. Niedługo później skontaktowało się z nim ABW, które bardzo szybko rozpoczęło własne śledztwo w tej sprawie.

Poza tym, 14 października, czyli już w trakcie ciszy wyborczej, w 20 centrach handlowych w całej Polsce na ekranach wyświetlono materiały namawiające do głosowania na PiS. Na grafikach pojawiali się między innymi Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki. W tym przypadku również doszło do włamania na serwery firmy, która odpowiadała za ekrany. Po wykryciu sprawy te zostały całkowicie wyłączone.

Prawdopodobnie wszystkie te działania były prowadzone przez rosyjski służby, które w ten sposób chciały zakłócić wybory parlamentarne w Polsce.

