Atak na portfele Polaków. W chwilę możesz stracić wszystko

Oszustwo na rachunek za gaz

W tym celu w wiadomości pojawia się informacja o rzekomych zaległościach w opłacaniu rachunków za gaz. Klikając zamieszczony w e-mailu link, jesteśmy przenoszeni do strony, gdzie mamy uregulować płatność. Ta jest oczywiście fałszywa. To właśnie na niej podajemy dane karty płatniczej. Te trafiają w ręce oszustów, którzy mogą je następnie wykorzystać do własnych celów.