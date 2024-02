Fałszywy konkurs Komputronika. To nie oni są organizatorem

Oszuści podszywają się pod znany sklep Komputronik. W ich imieniu organizują fałszywe konkursy, by wydoić z internautów pieniądze.

Media społecznościowe to idealne środowisko dla cyberprzestępców. Wystarczy zapłacić za reklamę, a platformy takie jak Facebook same będą je wyświetlać nowym użytkownikom. W ostatnim czasie pojawiły się nowe konta podszywające się pod Komputronik. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy i danych od internautów.

Cyberprzestępcy podszywają się pod Komputronik

Jak donosi Cyber Rescue, tym razem oszuści do przekrętu wykorzystali firmę Komputronik. Stworzyli podrobiony fanpage, który do złudzenia przypomina oryginał. Stali klienci sklepu mogą wyłapać różnice, jednak niewprawione oko może ich nie dostrzec. Fałszywy profil ma zaledwie kilka dni. Nazwa i publikowane zdjęcia zaczerpnięto z oryginalnego konta, a data założenia zdecydowanie się różni - oryginał powstał w 2010 roku oraz ma ponad 200 tysięcy obserwujących osób i polubień.

Podrobiona strona publikuje informacje o konkursie organizowanym przez Komputronik. Do wygrania jest rzekomo głośnik Marshall za 9 zł, lecz w rzeczywistości konkurs jest fałszywy. Po kliknięciu linka użytkownik przenosi się do strony z rozdaniem. We wstępie widać krótki opis z wyjaśnieniem, skąd taka promocja, a następnie przechodzimy do ankiety. Na tym etapie pytania służą uwiarygodnieniu konkursu, żeby uczestnik czuł, że bierze udział w realnej akcji promocyjnej.

Po wysłaniu ankiety przechodzimy do losowania. W tym zadaniu mamy trzy szanse, żeby trafić na prezent z wygraną. Oczywiście strona wykonana jest w taki sposób, że wygrywa każdy, a nagroda pojawia się przy trzecim odkryciu.

Warto zaznaczyć, że oszuści zbierają nie tylko dane osobowe i karty płatniczej. Pod formularzem znajduje się informacja zapisana małym druczkiem tak, by nie była ona łatwo widoczna. Dokonując zapłaty, użytkownik wyraża zgodę na członkostwo, za które pobierana będzie cykliczna opłata w kwocie 44€ co 14 dni.

