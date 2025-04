Chcieli tylko pomnożyć swoje pieniądze. Posłuchali życzliwej porady

Kolejne osoby padają łupem oszustów i tracą oszczędności życia. A wszystko to na skutek korzystania z rzekomej platformy inwestycyjnej. Oszuści podszywają się pod doradców giełdowych lub maklerów i zachęcają do inwestowania w akcje oraz kryptowaluty. Niestety, w większości przypadków kończy się to dla inwestujących fatalnie. Wszystkie te strony, tworzone w sieci, są w rzeczywistości maszyną do wyłudzania pieniędzy od uczciwych obywateli.