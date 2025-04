Nowe oszustwo grasuje na popularnym portalu sprzedażowym

Policjanci z Wałbrzycha ostrzegają, zarówno osoby wystawiające na aukcjach, jak i wszystkich kupujących - oszuści, znaleźli nowy sposób na okradanie uczciwych obywateli. Informując o próbie finalizacji transakcji, wysyłają sprzedawcom linki do fałszywych stron bankowości internetowej. W momencie, kiedy zalogujemy się na tego typu stronie, nasze dane logowania zostają przechwycone, a my tracimy dostęp do naszego własnego konta. Jednym słowem, przestępcy mają nas w garści.