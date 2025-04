Nie dały się okraść. Dzięki spostrzegawczości udaremniły oszustwo

Pracownica banku zareagowała podręcznikowo

Pracownica banku wykazała się ogromną czujnością, kiedy zadzwonił do niej klient i chciał założyć konto. Jak się później okazało, intuicja jej nie zawiodła, konto to miało służyć do popełniania oszustw "na wnuczka" lub "na policjanta".