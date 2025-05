Mieszkanka Radomia zrujnowana. Wszystko przez jeden telefon

Kilka dni temu, 70-letnia mieszkanka Radomia padła ofiarą przestępstwa na pracownika banku i straciła 30 tysięcy złotych . Przypominamy po raz kolejny - pracownik banku nigdy nie zadzwoni do nas po to, aby prosić o przelew lub przekazanie pieniędzy.

Jeśli otrzymamy telefon z informacją, że jakaś osoba chce na nasze dane wziąć kredyt lub konto bankowe zostało zawirusowane, to powinna nam się zapalić lampka alarmowa w głowie. Jeśli do tego dojdzie propozycja działań prewencyjnych, o które prosi rzekomy pracownik instytucji, możemy być pewni, że mamy do czynienia z oszustwem.