Polacy dostają tajemnicze przesyłki. Nie waż się odbierać

Eksperci z firmy Cyber Rescue przestrzegają przed nową metodą oszustów. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafia mnóstwo wiadomości o wygraniu tajemniczego pudełka od Media Expert. To ma mieć wartość aż 2000 zł, więc jest to kusząca perspektywa. Nie dajcie się nabrać.

Oszustwo na Media Expert

W wiadomości oszuści informują, że wystarczy podać dane do wysyłki oraz zapłacić 13 zł za dostawę wygranej. Jednak problem polega na tym, że płatność realizowana jest poprzez podanie danych karty płatniczej. W ten sposób oszuści wyłudzają dane, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty dużo większej kwoty niż tylko wspominane 13 zł. Dzięki taki danym oszuści mogą aktywować na nasze karcie płatne i przede wszystkim drogie subskrypcje.

Oszuści próbują uśpić czujność, dodając w witrynie takie informacje jak „Gwarancja zwrotu pieniędzy”, „Bezpieczna transakcja”, „Zweryfikowane przez VISA”. Nie mają one nic wspólnego z prawdą. Ważne jest więc, aby być ostrożnym i nie udostępniać swoich danych osobowych na podejrzanych stronach internetowych!

— ostrzega Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo, aby uwiarygodnić oszustwo, na stronie z tajemniczym Mystery Boxem znajdują się fałszywe komentarze innych użytkowników, którzy rzekomo wygrali taką samą nagrodę. Dlatego uważajcie na tego typu wiadomości i ostrzeżcie przed nimi swoich bliskich, którzy mogą nie wiedzieć, jakich metod używają dzisiaj naciągacze.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cyber Rescue, oprac. własne