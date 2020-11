Kupujesz tam? Lepiej zmień hasło!

W trakcie weekendu hakerzy włamali się do baz danych jednego z największych polskich sklepów oferujących kawę oraz akcesoria - Coffeedesk. Klientom zaleca się zmianę używanego w nim hasła.

Coffeedesk wydało oświadczenie, w którym deklaruje, że nie doszło do utraty danych, nie ma też jeszcze żadnych informacji na temat ich nielegalnego rozpowszechnienia. Atak nastąpił w sobotę, 28 listopada, a włamywacz uzyskał dostęp do serwera i znajdujących się na nim danych. W oświadczeniu czytamy:

Choć wdrożyliśmy już niezbędne procedury wewnętrzne zabezpieczające dane, to na wszelki wypadek zalecamy zmianę haseł dostępu do poczty elektronicznej, bankowości online oraz mediów społecznościowych wszystkim, którzy założyli konto w naszym sklepie i korzystali z identycznych lub podobnych haseł. Zalecamy również korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego tam, gdzie to możliwe. Jednocześnie sygnalizujemy, że w najbliższym czasie ze względów bezpieczeństwa, wymusimy zmianę haseł użytkowników naszego sklepu