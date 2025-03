Jesteś w Orange? Tak chcą ci wyczyścić konto

Pod koniec lutego CSIRT KNF alarmował o nowym ataku na klientów Orange na kartę . Oszuści oferują możliwość doładowania telefonu, a w rzeczywistości wyłudzają dane logowania do kont użytkowników oraz informacje o kartach płatniczych.

Przestępcy posługują się fałszywymi adresami doladowanie-orange[.]com, doladowania-orange-pl[.]com czy doladowania-orange[.]com. Użytkownik myśli, że jest na prawdziwej stronie operatora, a w rzeczywistości podaje swoje ważne dane oszustom. Sposób nie jest nowy, ale co jakiś czas wraca do arsenału przestępców i przynosi zgubne skutki. Ludzie wciąż się na to nabierają.