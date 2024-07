Wskrzesili Internet Explorera. Nie uwierzysz, w jakim celu

Internet Explorer powinien być martwy. W Windowsie 10 i 11 jest on wyłączony. Pomimo tego cyberprzestępcy znaleźli sposób, aby za jego pomocą atakować nasze komputery. Wykorzystują przy tym fakt, że to już wiekowa i nieaktualizowana przeglądarka, która jest pełna luk bezpieczeństwa i tym samym stwarza poważne zagrożenie.

Schemat działania oszustów opisała firma Check Point, która zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Chociaż Internet Explorer został wyłączony w systemach Windows 10 i Windows 11, to wciąż może zostać wykorzystany do zaatakowania naszych komputerów. Wystarczy, że atakujący wykorzysta odpowiedni spreparowany plik .url, aby ten otworzył się właśnie w IE. W ten sposób łatwiej im zainfekować komputer.

- powiedział Haifei Li z firmy Check Point.

Metoda może być wykorzystana między innymi w kampaniach phishingowych. Cyberprzestępcy rozsyłali pliki, które udawały dokumenty PDF, ale tak naprawdę uruchamiały Internet Explorera i pobierały szkodliwe oprogramowanie w pliku .hta, które normalnie zostałoby zablokowane przez Edge lub Chrome. Wiadomo, że metoda była wykorzystywana przynajmniej od stycznia 2023 roku aż do maja 2024 roku.

More about https://t.co/DMrzII3xRM, after the patch, this would happen if the victim clicks the malicious .url file. No IE at all. pic.twitter.com/bEJjxCuF7C