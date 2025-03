Natychmiast to usuń. Kradnie Twoje dane

Kilkanaście popularnych rozszerzeń do przeglądarek, w tym Chrome oraz Edge, padło łupem cyberprzestępców. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieszkodliwe. Jednak oszuści wprowadzili do nich aktualizacje, które zawierają złośliwy kod.

Niebezpieczne rozszerzenia do Chrome

Może się wydawać, że rozszerzenie do przeglądarki nie jest aż tak niebezpieczne, jak szkodliwa aplikacja. P amiętajcie jednak, że w Chrome lub Edge trzymamy wiele ważnych informacji, w tym ciasteczka, hasła, a nawet dane kart płatniczych. To kluczowe informacje, dzięki którym można przejąć nasze konta.

Wszystkie szkodliwe rozszerzenia zostały już usunięte z Chrome Web Store. Jednak, jeśli mieliście je zainstalowane, to musicie ręcznie je usunąć. Na liście znajdują się:

Co ciekawe, żadne z tych rozszerzeń pierwotnie nie służyło do kradzieży danych. Były to normalne wtyczki, które oferowały obiecywane funkcje, jak blokowanie reklam lub tryb ciemny. Jednak cyberprzestępcy w jakiś sposób zyskali nad nimi kontrolę i wydali aktualizację, która zawierała złośliwy kod.