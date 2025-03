Pod żadnym pozorem tego nie klikaj, chociaż może kusić

Rafał Brzoska, szef InPostu, poinformował niedawno, że wygrał walkę z Facebookiem. Serwis społecznościowy ma wprowadzić rozwiązanie, dzięki któremu celebryci przestaną być wykorzystywani w fałszywych reklamach i postach. CERT Orange Polska postanowił to sprawdzić. Wnioski nie są zbyt optymistyczne.

Nie klikaj tych reklam na Facebooku

Rzecz w tym, że nawet fałszywe posty o śmierci, problemach czy wypadku znanej osoby mają tak naprawdę za zadanie nakłonić do inwestycji. Jak? Do tragicznego w skutkach zdarzenia miało rzekomo dojść właśnie z powodu zdradzenia tajemnicy, jak każdy może zarabiać wielkie pieniądze. Wiem, brzmi to zabawnie, ale niestety wciąż są osoby, które na takie sztuczki się nabierają.