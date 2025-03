Polacy znów nabijani w butelkę. Nawet nie zorientujesz się kiedy

Tego nie rób w Internecie

Jak to działa? Po pozorem CAPTCHY oszuści wyświetlają szczegółowe instrukcje, co należy zrobić, aby przejść weryfikację na stronie. Sprowadza się to do skopiowania specjalnej komendy, a następnie wklejenia jej w systemie Windows. W ten sposób uruchamiasz na komputerze złośliwy kod. Gratulacje, właśnie stałeś się ofiarą.